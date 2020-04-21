В Азербайджане увеличилось количество трудовых договоров

БАКУ /Trend/ - В частном секторе Азербайджана с начала года количество трудовых договоров увеличилось на 84,5 тысячи .

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, принятые по поручению Президента Ильхама Алиева широкомасштабны меры по борьбе с неформальной занятостью создали условия для устойчивого роста числа трудовых договоров.

Отметим, что важным направлением пакета социальной поддержки в период пандемии является защита рабочих мест в государственном и негосударственном секторах, и недопущение необоснованного увольнения работников. С этой целью министерство посредством электронной системы направило работодателям "уведомление о трудовых договорах", и еженедельно через систему контролирует этот вопрос.

Еще одним положительным результатом комплексных социально-экономических мер наряду с достижением сохранения рабочих мест, является продолжение динамики роста количества трудовых договоров.