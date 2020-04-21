Минздрав Азербайджана предостерегает от самолечения коронавируса

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения обратилось к населению с призывом не заниматься самолечением коронавируса лекарственными препаратами без назначения врача.

Как сообщает во вторник Trend в информации отмечается, что до того как начать прием лекарство обязательно следует проконсультироваться с врачом.

"В последнее время на многих сайтах рекламируется эффективность различных лекарственных средств в лечении коронавируса. Отмечается положительное воздействия таких средств на устранение вызванных вирусом симптомов, и рекомендуется использовать их.

Однако принимать лекарственные препараты следует только под контролем врача. Потому что ошибочное беспорядочное потребление лекарств может оказать негативное влияние на лечение, и может нанести человеку больше вреда, чем пользы.

Прежде чем принимать какое-либо лекарство обязательно следует проконсультироваться с врачом", - говорится в обращении минздрава.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)