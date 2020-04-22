В Азербайджане выдача единовременной выплаты безработным за апрель завершится до начала мая

БАКУ /Trend/ - Всем безработным гражданам Азербайджана с правом получения единовременной выплаты в размере 190 манатов в апреле, при условии прохождения регистрации до конца этого месяца она будет начислена.

Об этом сказал завотделом политики социального обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов, сообщает в среду Trend.

По его словам, для получения этих средств гражданин должен зарегистрироваться как безработный.

Гусейнов добавил, что даже если гражданин зарегистрировался как безработный в последний день апреля, и ему будет предоставлено право получения этой выплаты, она будет осуществлена за апрель: «Срок карантина продлен до 4 мая. Поэтому граждане могут продолжать обращения для получения выплаты. Вне зависимости, в какой день гражданин был зарегистрирован, он полностью сможет получить единовременную выплату за апрель. Выдача единовременной выплаты всем гражданам, прошедшим регистрацию, и получившим право на получение пособия, завершится до начала мая».

Напомним, что лицам, зарегистрированным как безработные в Плане мероприятий, утвержденном Кабмином Азербайджана, в апреле-мае предусмотрена выдача единовременной выплаты в размере месячного прожиточного минимума в размере 190 манатов.

Единовременная выплата не выдается лицам, зарегистрированным как безработные, но получающим адресную социальную помощь, пенсию, стипендию, пособие и пр.

Единовременная выплата, наряду с безработными, зарегистрированными в Центрах занятости, касается и лиц, получивших этот статус, и обратившихся в период применения карантинного режима.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)