Завтра в Баку ожидается проливной дождь

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, местами интенсивного характера, ветер северо-западный, который будет периодически усиливаться, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 7-9, днем - 10-13 градусов тепла, в Баку ночью - 7-9, днем - 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85 процентов.

В регионах Азербайджана кое-где ожидаются грозы, временами дожди, на горных территориях снег, местами интенсивного характера. Ночью и утром туман. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью - 6-9, днем - 12-16 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.