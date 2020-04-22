Завтра в Баку прогнозируется сильный дождь и порывистый ветер
БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет нестабильной, скорость северо-западного ветра будет достигать 15-18 м/сек, временами до 20-23 м/сек, временами будут идти дожди, местами ливневые, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
В районах Азербайджана до второй половины субботы сохранится нестабильная погода, временами будут идти дожди, грозы, местами ливни, в горных территориях ожидается снег. Западный ветер будет усиливаться до 15-20 м/сек, 23 апреля в отдельных местах временами - до 23-28 м/сек. В реках может подняться уровень воды.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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