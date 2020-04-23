Система выдачи единовременного пособия не перегружена – минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В системе по предоставлению статуса безработного и выплате единовременного пособия безработным гражданам Азербайджана никаких перегрузок нет.

Об этом сказал завотделом политики социального обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов, сообщает в четверг Trend.