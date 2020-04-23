Бактрансагентство: На основных магистралях Баку снижена допустимая скорость движения
БАКУ/Trend/ - В связи с нестабильной погодой в Баку на основных магистралях снижена допустимая скорость движения, сказал в четверг Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.
Он отметил, что в связи с дождливой погодой скорость движения снижена на всех проезжих полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт.
Он обратился с просьбой к участникам движения быть осторожными в такую погоду, соблюдать на дорогах допустимую скорость, учитывать метеорологические условия.
"Также просьба к пешеходам не выходить на проезжую часть дороги, и, переходя дорогу, пользоваться пешеходными переходами", - отметили в БТА.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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