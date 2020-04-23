В Азербайджане сокращается число инфицированных коронавирусом - Афаг Алиева

БАКУ /Trend/ - В последние дни случаи инфицирования выявляются лишь у лиц, контактирующих с больными коронавирусом.

Об этом сказала замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Афаг Алиева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в последние дни в стране сокращается число новых инфицированных.

Напомнив, что карантин продлен до 4 мая, Алиева подчеркнула важность соблюдения правил карантинного режима: "Самое главное, чтобы люди пользовались масками, и старались поменьше быть в контакте друг с другом".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)