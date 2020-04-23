Nar продолжает поддерживать «Систему получения и мониторинга разрешений в период действия особого карантинного режима»

БАКУ/Trend - Nar продолжает предпринимать необходимые меры с целью поддержки борьбы против распространения пандемии коронавируса (COVID-19) на территории страны. Специалисты мобильного оператора в течение короткого срока добились интеграции «Системы получения и мониторинга разрешений в период действия особого карантинного режима» с системой оператора и обеспечили непрерывное оказание услуг абонентам.

Система созданная Центром Развития Электронного Правительства в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики совместно с Министерством Внутренних Дел, за короткое время была протестирована и налажена со стороны Nar. В результате, абоненты мобильного оператора могут воспользоваться услугой получения разрешений на выход из дома через короткий номер "8103" - бесплатно и в любое время суток.

В то же время, Nar продолжает делиться полезной информацией об услуге "8103" на своих страницах в социальных сетях для того, чтобы заранее ответить на вопросы которые могут возникнуть у абонентов во время пользования. Также, абонентской базе Nar были отправлены SMS с инструкциями и дополнительной информацией.

В связи с пандемией коронавируса, для обеспечения непрерывной обратной связи с абонентами, абонентская служба Nar перешла на усиленный рабочий режим. На период карантина, мобильный оператор предоставил абонентам возможность воспользоваться рядом услуг не покидая дома. Абоненты могут направить свои вопросы через Телефонный Центр 777, либо воспользовавшись мобильным приложением «Nar+», не выходя из дома. Помимо этого, начиная с 02.04.2020 для абонентов была организована служба «Səyyar Nar». Благодаря этой службе представители Nar посещают абонентов и решают вопросы связанные с номерами абонентов на дому. В добавок этому, мобильный оператор также осуществляет продажу номеров дистанционно, и доставляет номера выбранные клиентами на сайте narsim.az на дом.

Отметим, что, Nar, считает своим социальным долгом поддерживать превентивные меры против распространения пандемии коронавируса в стране. Мобильный оператор продолжает активно участвовать в ряде социальных проектов проводимых в период особого карантинного режима.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций и охватывающей 93 % территории страны (за исключением оккупированных территорий).