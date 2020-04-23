Завтра в Азербайджане местами ожидается снег

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами ожидается дождь, северо-западный ветер днем сменится южным ветром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-9, днем - 12-15, в Баку ночью - 7-9, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов .

Завтра в районах Азербайджана временами будет дождливо, в горных территориях ожидается снег, местами сильный. Ночью и утром туман, умеренный западный ветер.

Ночью - 6-9, днем - 12-16 тепла, в горах ночью - 3-6, днем - 0-3 градуса мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)