В Азербайджане призывники проинформированы о местах службы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане призывники, которые будут отправлены на действительную срочную воинскую службу в мае 2020 года, 22 апреля были проинформированы посредством sms-cообщений Госслужбой по мобилизации и призыву на военную службу о назначении на места службы в ВС, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу.

Также граждане могут уточнить информацию о воинской части и роде войск на сайте Госслужбы www.seferberlik.gov.az, введя необходимую информацию о себе.

Сведения о призыве на срочную действительную воинскую службу можно также получить, отправив с мобильных телефонов номер удостоверения личности призывника на номер 9100.

Сообщается, что срок апрельского призыва граждан Азербайджана на срочную действительную воинскую службу продлен до 31 мая 2020 года.

Госслужба просит призывников соблюдать требования карантина, самоизоляции и санитарно-гигиенические правила.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Рдактор: Гюнель Зейналова)