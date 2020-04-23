В Баку пройдет закрытый аукцион произведений живописи на тему коронавируса (версия 2)

Общество 23 апреля 2020 14:24 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 13:39)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» произведения живописи на тему ситуации с коронавирусом в мире будут демонстрироваться в онлайн-формате на закрытом аукционе 24 апреля, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление.

"В поддержку мер борьбы с коронавирусом стартует благотворительный творческий проект Управления. Так, группе азербайджанских художников, в которую входят Бахруз Кенгерли, Саялы Мамедова, Орхан Гараев, Имран Мехтиев и Вюсаля Агарзаева, заказано написание работ, посвященных ситуации, существующей в мире в связи с коронавирусом. Произведения будут демонстрироваться в онлайн-формате на закрытом аукционе в полночь 24 апреля. Аукцион завершится в понедельник, 27 апреля, в 12:00", - говорится в сообщении.

На страницу аукциона можно пройти по ссылке https://facebook.com/events/s/inc%C9%99s%C9%99n%C9%99t-xeyriyy%C9%99-layih%C9%99si/246408536478110/?ti=icl на странице Ичеришехер в facebook "İÇƏRİ ŞƏHƏR - LIVING HISTORY".

Предложения для демонстрируемых произведений будут приниматься в закрытом формате. Каждый, кто захочет приобрести произведение искусства определенного мастера, сможет написать на странице месседж, повысив цену. Будет объявлена самая высокая цена, предложенная для каждого произведения, которое будет выноситься на аукцион один раз в день.

Все средства, собранные на аукционе, будут переведены в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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