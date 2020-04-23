AZAL и азербайджанские исполнители: "Вместе мы победим!" (ВИДЕО)

БАКУ/Trend - Национальный авиаперевозчик Азербайджана вновь подчеркивает важность соблюдения карантина во время пандемии COVID-19.

AZAL в рамках кампании, направленной на борьбу с распространением коронавируса в стране, подготовил ролик с участием известных азербайджанских исполнителей.