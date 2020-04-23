Минобразования Азербайджана запустило для школьников сервис "Виртуальный гид"

Общество 23 апреля 2020 16:12 (UTC+04:00)
Минобразования Азербайджана запустило для школьников сервис "Виртуальный гид"

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения комфортного пользования порталом "Виртуальная школа" и решения возникших вопросов запущен сервис "Виртуальный гид".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования, чтобы воспользоваться услугами "виртуального гида", следует зайти на портале www.virtual.edu.az в раздел "У вас есть вопросы?", выбрать интересующий вопрос и ознакомиться с ответами.

Наряду с этим, на портале доступна помощь службы технической поддержки двух видов. Необходимую для обращения информацию (краткое описание возникшей трудности, FIN - код, имя, фамилия, отчество, класс, школа, дата рождения, контактные данные ученика) следует отправить на электронную почту по адресу teams@tsii.edu.az либо в раздел писем официальной страницы в Facebook Управления информатизации системы образования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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