Yelo Bank порадовал более 300 семей (ФОТО)

Ровно две недели назад мы вышли в путь под лозунгом "Оставайся дома, оставайся здоровым!" Скажем заранее - мы делали свою работу с любовью, с такой же любовью стучались в каждую дверь. Было ли трудно? Да, но это были приятные заботы!

За две недели команда Yelo Bank-a навестила более 300 одиноких пожилых людей, семей шехидов и вынужденных переселенцев, живущих на территории Баку, Апшерона и Сумгаита, передав им продукты питания и гигиенические средства. Цель социальной акции - уберечь пожилых людей и обеспечить их всем необходимым, чтобы они по возможности не покидали свои дома и при этом оставались в хорошем настроении.

Первой нашей остановкой был Сумгаит. Самой запоминающейся из 150 семей вынужденных переселенцев из Губадлинского района стала встреча с Фатимой ханум. Зайдя в дом, мы сразу же заметили памятную фотографию молодого парня, которая висела на стене над лежавшей на диване 80-летней женщиной. Мы почувствовали на себе, что значит выражение: "Взгляд героя острее меча"! Таким же взглядом смотрела на нас мать этого шехида. Он даже с лица был похож на нее. В ее глазах мы читали и скорбь в связи с потерей сына, и гордость быть матерью человека, который отдал жизнь за родину. Эти взгляды невозможно описать ни одним репортажем, ни одной книгой...

Мы просто застыли у двери с коробками и пакетами в руках. Фраза Фатимы ханум "Я не плакала, когда потеряла его" словно разбудила нас. "Потому что у меня есть такие дети, как вы", - сказала пожилая женщина. "Тогда прими от нас эти подарки, мать. До следующих встреч", - сказали мы, оставив продукты на столе. Мы оставались под воздействием этого короткого, но глубокого диалога вплоть до встречи с очередной семьей.

На следующее утро нашей целью было порадовать одиноких пожилых, живущих на территории Хазарского района. Мы следовали списку Государственного фонда социальной защиты. Опередив события хочется сказать, что с помощью данного проекта мы словно еще раз выявили прекрасные черты нашего народа. Ведь мы исторически привыкли делиться хлебом и солью даже в самые сложные дни...

Наше знакомство с Тельназ ханум, которая живет в поселке Бина, еще раз подтвердило это. Постучавшись дверь, мы объяснили цель визита. Как только мы хотели войти в дом, женщина отказалась принять наши коробки. Дело в том, что два дня тому назад другая организация уже навестила ее и помогла с продуктами питания. Однако у ее соседки с физическими ограничениями продукты вот-вот закончатся. Тельназ ханум попросила нас передать продукты питания и гигиенические средства ей. Так мы и сделали.

В ходе акции мы смогли приобрести много друзей и в Гарадагском районе. Жителя поселка Приморский по имени Натиг не зря так зовут - беседовать с ним оказалось настоящим удовольствием. Мы пересеклись с молодым парнем, когда искали его квартиру. Парень обрадовал нас, сказав, что как раз направляется к нему. Приняв его за внука, мы пошли за ним. Однако дойдя до квартиры, мы узнали, что соседи Натига за свой счет обеспечивают его самыми необходимыми продуктами. Передав соседу хлеб и кефир, молодой парень оставил нас с Натигом наедине. Всего раз мы говорили с этим пожилым мужчиной по телефону. Перечислив ему продукты, которые входят в нашу корзину, мы спросили нужно ли ему еще что-нибудь. Указав на свое одиночество, мужчина сказал, что опустел не его желудок, а квартира. Тогда мы уже поняли, что мы говорим с человеком, который знает цену слова.

"Люблю тех, кто держит свое слово", - начал беседу мужчина. Его глаза засияли, когда он получил ответ: "Мы слова на ветер не бросаем..." Побеседовав немного, мы попросили разрешение, чтобы уйти. Однако слова, которые пожилой мужчина сказал напоследок, до сих пор звенят у нас в ушах: "Слово - очень хрупкая вещь. Если не сдержать - разобьется".

Да, мы сдержали свое слово. А теперь даем очередное обещание: наша акция будет продолжаться!

С любовью,

Семья Yelo Bank-а