В Азербайджане выявлены еще 30 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 41 человек - Оперативный штаб (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 30 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 41 человек, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в стране выявлены 1 548 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 948, скончались 20 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 580 лиц, из них состояние 16 оценивается как тяжелое, 25 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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