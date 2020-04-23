В Азербайджане выявлены еще 30 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 41 человек - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 30 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 41 человек, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлены 1 548 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 948, скончались 20 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 580 лиц, из них состояние 16 оценивается как тяжелое, 25 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)