МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с особым режимом карантина

БАКУ/Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к населению в связи с особым режимом карантина.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство, в обращении отмечается, что лица, которые в период карантина передвигаются на основании служебного удостоверения или справки с места работы либо информация о которых введена работодателем в портал icaze.e-gov.az, могут перемещаться без получения соответствующего разрешения только в рабочие дни.

"Однако в последние дни наблюдается свободное передвижение по улицам людей из данной категории без крайней надобности, в результате чего повышается плотность потока автомобилей и создаются условия для распространения инфекции. Ввиду недопустимости таких случаев, от этих лиц требуется не злоупотреблять соответствующими разрешениями в нерабочие дни, покидать место проживания только в случае крайней необходимости", - говорится в обращении.

В то же время подчеркивается, что каждому человеку, вышедшему на улицу, предварительно получив разрешение, рекомендуется в обязательном порядке носить медицинскую маску и соблюдать дистанцию в два метра в рамках социальной изоляции.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)