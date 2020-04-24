В Азербайджане меняется порядок получения лицензий

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в законодательство в связи с получением лицензий образовательными учреждениями вносится изменение, сообщает в пятницу Trend.

Вопрос об этом отражен в поправке к закону «Об образовании», которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

По действующему варианту закона «Об образовании», в Азербайджане для осуществления учебной деятельности каждое образовательное заведение, за исключением государственных дошкольных и общеобразовательных учреждений, должны получать лицензию в порядке, определенном законом «О лицензиях и разрешениях».

Новая поправка предусматривает освобождение от получения лицензий не только государственных дошкольных и общеобразовательных учреждений, а всех государственных учебных заведений.

В связи с указанным вопросом вносится изменение в «Список видов деятельности, для которых требуется лицензия (за исключением случаев, вытекающих из государственной безопасности)» - приложение № 1 закона «О лицензиях и разрешениях».

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)