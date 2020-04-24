БАКУ/Trend/ - В Азербайджане обнародованы правила лечения и ухода за детьми и взрослыми, зараженными коронавирусом, сообщает в пятницу Trend.

Информация об этом отражена в обновленном временном руководстве по COVID-19 для медицинского персонала "Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB).

В документе отмечается, что обоснованных научных данных о лечении инфекционных случаев COVID-19, связанных с детьми, недостаточно. Поэтому рекомендации по лечению коронавируса для детей должны оцениваться на основе исследований, проведенных на соответствующем уровне, и планироваться в соответствии с состоянием больного ребенка. С начала распространения коронавирусной инфекции до 22 марта 2020 года в мире не зарегистрировано случаев смерти детей в возрасте от 0 до 9 лет, а среди возрастной категории 10-19 лет смертность составляет 0,2 процента.

Смотря на общую картину, становится ясно, что у детей болезнь протекает в более легкой форме. Кроме того, при принятии решения о лечении следует учитывать возможные побочные эффекты лекарств у детей и оценивать состояние каждого пациента индивидуально.

В документе отмечается, что в связи с лечением пациентов пожилого возраста, зараженных коронавирусом при необходимости специальным решением Оперативного штаба при Кабинете министров может не потребоваться проведение госпитализации и мониторинга пациентов, обратившихся в клинику с легкой формой болезни и наблюдение за ними может осуществляться дома. Решение о проведении мониторинга пациента в больнице или домашних условиях должно приниматься индивидуально для каждого из них.

Решение о проведении мониторинга в условиях больницы или дома должно быть принято с учетом клинической картины пациента, необходимости поддерживания лечения, наличия факторов риска развития тяжелой формы болезни. Особенно на второй неделе болезни следует внимательно следить за пациентами с факторами риска развития тяжелого течения заболевания.

Учитывая высокий риск развития осложнений на второй неделе болезни, пациенты, получающие домашнее лечение, обязательно должны проинформировать врача о том, есть ли у них проблемы с дыханием.

В документе говорится, что в настоящее время нет специального метода лечения, который оказался бы эффективным для лечения болезни. В настоящее время проводятся исследовательские работы с использованием большого количества лекарств для поиска эффективного метода лечения этого заболевания. Ожидается, что некоторые из них будут объявлены в ближайшие месяцы.