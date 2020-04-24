Авиаторы Азербайджана приняли участие в акции по сдаче донорской крови (ФОТО)
БАКУ/Trend - Национальный авиаперевозчик Азербайджана присоединился к акции сдачи крови, начатой по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.
На данном этапе в акции по сдаче донорской крови приняли участие более 300 азербайджанских авиаторов.
Сдача крови проходила по специальному графику, соблюдая требования режима карантина.
Отметим, что акция по добровольной сдаче крови начата Фондом Гейдара Алиева в целях помощи людям, страдающим наследственными заболеваниями крови, в особенности талассемией.
Лента новостей
МИД России: Вопросы нагорно-карабахского урегулирования надо рассматривать в рамках сложившегося формата
Граждане пишут Президенту: Вы – лидер, который всегда думает о народе и прилагает усилия для его благополучия
Совет Европы приветствует решение Верховного Суда Азербайджана по делу Ильгара Мамедова и Расула Джафарова
МИД Азербайджана: Заявление Армении о том , что она не ведет переговоры по поэтапному урегулированию конфликта смехотворно
Налоговые льготы в сфере пассажироперевозок положительно скажутся на стабильности и предотвратят кризис - Эльданиз Джафаров
В Минэкономики Азербайджана раскрыли детали механизма предоставления финансовой помощи микропредпринимателям
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Азербайджанский народ ожидает приказа Верховного главнокомандующего и всегда готов мобилизоваться для освобождения оккупированных территорий