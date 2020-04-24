В Азербайджане протестируют стволовые клетки на применение в качестве альтернативного метода лечения коронавируса (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане по разрешению соответствующих структур минздрава и TƏBİB стволовые клетки могут быть протестированы на применение в качестве альтернативного метода лечения для больных COVID-19, сообщает в пятницу Trend.

Информация об этом отражена во временном и обновляемом циркуляре Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) для медработников по заболеванию COVID-19.

В документе говорится, что в случаях с клиническими симптомами COVID-19 и билатеральной инфильтрации в легких по разрешению соответствующих структур Минздрава и TƏBİB для лечения может быть применена иммунная плазма.

В документе также подчеркивается, что в случае отсутствия признаков пневмонии или другого указания по иной причине нет необходимости проводить лечение этих больных антибиотиками.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)