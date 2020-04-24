Завтра в Баку сохранится дождливая погода

Общество 24 апреля 2020 13:31 (UTC+04:00)
Завтра в Баку сохранится дождливая погода

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы, умеренный южный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-9, днем - 11-15, в Баку ночью - 7-9, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В регионах Азербайджана завтра временами ожидается дождь, в горных территориях снег, местами сильный.

Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 3-7, днем - 11-16 тепла, в горах ночью - 3-8 мороза, днем - от 2 мороза до 3 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятные для метеозависимых людей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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