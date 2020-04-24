Ханде Харманджы: Нет доказательств гибельного влияния жары на коронавирус

БАКУ/Trend/ - Доказательств того, что в теплую погоду случаев заражения коронавирусом не происходит, или, что он погибает при повышенной температуре нет.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджы, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, вирус деактивируется под очень сильным ультрафиолетовым излучением.

"Но нет информации о том, что с приходом лета вируса не будет, потому что заражение этим вирусом наблюдается и в жарких странах. Летом число инфицированных может сократиться. Но есть мнение, что в сентябре-октябре число зараженных вновь возрастет. Это явление продолжится, такова наша реальная ситуация", - сказал она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)