Ханде Харманджы: Азербайджан ведет борьбу с пандемией, применяя наилучший мировой опыт (версия 2)

Общество 24 апреля 2020 15:16 (UTC+04:00)
Ханде Харманджы: Азербайджан ведет борьбу с пандемией, применяя наилучший мировой опыт (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:24)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан ведет борьбу с пандемией, применяя наилучший мировой опыт.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджы.

По ее словам, свидетельством этого может служить малая численность инфицированных, а также широкомасштабное проведение просветительской работы.

«Сегодня в мире коронавирусом заболели свыше 2,5 миллиона человек. В Азербайджане выявлены 1 548 случаев инфицирования. В настоящее время число инфицированных снижается и в странах Западной Европы. Однако это число может увеличиться вновь. Поэтому не стоит допускать ошибок. ВОЗ регулярно поддерживал правительство Азербайджана. Мы крайне довольны сотрудничеством в этой сфере», - добавила Харманджы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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