В Азербайджане выявлены еще 44 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 65, скончался один человек – Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 44 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 65, скончался один человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
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В Азербайджане выявлены еще 44 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 65, скончался один человек – Оперативный штаб
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