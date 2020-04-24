В Азербайджане выявлено еще 44 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 65, скончался один человек – Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 44 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились и выписаны домой 65 человек.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, скончался гражданин 1935 года рождения, результаты тестов на коронавирус которого оказались положительными. Он также болел артериальной гипертензией, атеросклеротическим кардиосклерозом и ишемической болезнью сердца.

На сегодняшний день в стране выявлено 1592 случая инфицирования коронавирусом, излечились 1013, скончались 21 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 558 лиц, из них состояние 16 оценивается как тяжелое, 23 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведено 114 410 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)