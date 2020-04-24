В Азербайджане принято решение смягчить часть ограничений с 27 апреля – Оперативный штаб (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане принято решение смягчить часть ограничений с 27 апреля в связи с превентивными мерами в рамках борьбы с пандемией, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Была проанализирована нынешняя санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с вирусом COVID-19, в частности, динамика распространения и география болезни, плотность лиц в карантинных зонах, случаи заражения среди них, и принято решение о смягчении части ограничений с 27 апреля в стране.

Таким образом, с 00:00 часов 27 апреля:

1) начинается занятие онлайн-очереди посредством мобильного приложения ASAN, сайта и call-центра приема граждан в центрах Службы ASAN;

2) возобновляется деятельность нижеуказанных сфер деятельности и услуг:

- репетиторы и частные преподаватели (кроме групповых занятий);

- продажа книг;

- продажа газет;

- продажа канцелярских товаров;

- копировальная и типографская деятельность;

- фотоателье/фотостудии;

- услуги по уборке частного жилья;

- услуги портных;

- продажа косметики и парфюмерии;

- продажа одежды;

- продажа обуви и изделий из кожи;

- продажа золота и других украшений, услуги ломбардов;

- продажа мобильных телефонов, запчастей и аксессуаров к ним;

- продажа компьютерного оборудования;

- продажа электроники и бытовой техники;

- продажа мебели;

- продажа автомобилей;

- продажа химической продукции;

- продажа цветов и растений;

- продажа сельскохозяйственной техники, запчастей и оборудования;

- продажа удобрений и агрохимических товаров.

Отмечается, что работа объектов из отмеченных выше сфер, если эти объекты расположены в торговых центрах и моллах, по-прежнему запрещена.

Передвижение лиц, работающих в сферах, с которых сняты ограничения, допускается после того, как работодатель внесет информацию о них в портал icaze.e-gov.az.

В период пандемии деятельность соответствующих структур и сфер услуг на территории Азербайджана должна осуществляться в соответствии с необходимыми санитарно-эпидемиологическими правилами и условиями социального поведения, которые будут подготовлены Оперативным штабом при Кабмине и представлены общественности.

С 00:00 часов 27 апреля разрешение, получаемое посредством SMS на номер 8103, для выхода из дома продлевается с 2 до 3 часов.

Для получения разрешения необходимо обращаться в нижеуказанных случаях:

● Цифра «1» – в связи с необходимостью неотложной медицинской помощи или получением лечения по графику (разрешение в городе и районе выдается на 3 часа, в случае необходимости передвижения между районами и городами учитывается расстояние между местом проживания и местом, куда необходимо поехать, а также продолжительность процедуры лечения), длительность возвращения определяется справкой, выданной врачом, и при необходимости предъявляется сотрудникам полиции.

● Цифра «2» - для выхода из дома в связи с необходимостью использования услуг по сферам, деятельность которых разрешена (разрешение выдается на 3 часа один раз в день).

● Цифра «3» - для выхода из дома в связи с участием на похоронах близкого родственника.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране систематически анализируется, и в соответствии с существующей обстановкой применяются соответствующие правила. Поэтому если общая ситуация по динамике коронавирусного заражения создаст необходимость, то вновь возможно ужесточение особого карантинного режима.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)