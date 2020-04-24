ЗАО “AzerGold” и его подрядчики провели акцию поддержки населения отдаленных деревень (ФОТО)

БАКУ/Trend - С целью поддержки призыва Президента Ильхама Алиева об оказании помощи нуждающимся в период борьбы с коронавирусом в стране, Закрытое Акционерное Общество “AzerGold” и его подрядчики ООО “STAR MİNİNG”, ООО “AT- Geotech” и ООО “AzPlast 2012” осуществили акцию поддержки группе семей, проживающих в отдаленных деревнях.

Социальный проект охватил 250 семей, в том числе все семьи, проживающие в деревнях Човдар и Шадах, а также 150 семей, проживающих в деревне Гушчу. Отметим, что данные отдаленные деревни расположены в непосредственной близости Човдарского горнорудного предприятия ЗАО “AzerGold” и находятся на расстоянии 25 км от Дашкесанского района. Учитывая режим карантина и ограничения на передвижение, действующие в стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19), ЗАО “AzerGold” преподнес жителям данных деревень месячный запас продуктов повседневного потребления, а также медицинские маски. Акция была осуществлена с соблюдением всех требований карантинного режима, на встрече с жителями сотрудники ЗАО подчеркнули важность соблюдения требований режима карантина и самоизоляции, а также правил личной гигиены.

Отметим, что подобные акции, регулярно осуществляемые в рамках политики Корпоративной Социальной Ответственности ЗАО “AzerGold”, наряду с поддержкой социально-экономически направленных государственных программ, служит также обеспечению заботой местного населения, проживающего в непосредственной близости операционных участков ЗАО.