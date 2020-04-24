Рамин Байрамлы: После полной отмены карантина вероятна вторая волна инфицирования

БАКУ /Trend/ - Есть вероятность, что с полной отменой карантина наступит вторая волна инфицирования.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, по части лекарственных препаратов и аппаратов ИВЛ для лечения больных коронавирусом в Азербайджане нет недостатка.