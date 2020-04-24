В Азербайджане обнародованы возрастные показатели скончавшихся от коронавируса

Общество 24 апреля 2020 19:49 (UTC+04:00)
В Азербайджане обнародованы возрастные показатели скончавшихся от коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы возрастные показатели скончавшихся от коронавируса.

Как сообщает в пятницу Trend, данные огласил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в возрастной категории 40-49 лет скончался один человек, в возрасте 50-59 лет - восемь человек, в возрасте 70-79 лет - три человека, свыше 80 лет - четыре человека.

Байрамлы добавил, что из инфицированных в Азербайджане 13.16 процента иностранные граждане. Свыше 50 процентов фактов заражения зафиксированы в Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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