В Азербайджане разрабатываются инструкции для снижения плотности пассажиропотока в общественном транспорте

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается инструкции в связи с правилами передвижения для снижения скученности пассажиров в общественном транспорте.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, инструкции разработаны совместно с соответствующими государственными структурами.

"Инструкции предусмотрены для соответствующих структур. В них указан ряд правил обязательных к выполнению. Эти инструкции помогут устранить плотность пассажиропотока в общественном транспорте", - добавил Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)