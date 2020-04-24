Рамин Байрамлы: Рассматриваются вопросы, связанные с передвижением транспортных средств в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Оперативным штабом при Кабинете министров рассматриваются вопросы передвижения транспортных средств в стране, а также въезда и выезда из столицы в регионы и наоборот, сообщил Trend председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, все вопросы, связанные с передвижением транспортных средств, рассматриваются и в ближайшее время эта информация будет обнародована. Основная задача на сегодняшний день предотвратить массовое скопление пассажиров в транспортных средствах и обеспечить соблюдение социальной дистанции. В реализации этой задачи участвуют как государственные органы, так и сами граждане. Граждане должны соблюдать социальную дистанцию совершая посадку и высадку из общественного транспорта.

"Перед нами сейчас стоит задача в соблюдении этих требований в течении года. Если мы будем соблюдать указанные требования, то не будет нужды возвращаться к специальным ограничительным мерам. Если наши граждане будут продолжать нарушать указанные требования, государство будет вынуждено вернуться к таким мерам", - сказал Рамин Байрамлы.