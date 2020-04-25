БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжит помещать на карантин прибывающих лиц.

Об этом завотделом TƏBİB Ягут Гараева сказала в ходе передачи "Hədəf" телеканала AzTV, сообщает Trend.

Она отметила, что первым и правильным шагом стало то, что граждане, возвращающиеся в страну, были помещены на карантин.

«Мы выиграли время, за которое было увеличено число больниц и лабораторий, усовершенствовано проведение диагностических тестов. Возвращение граждан в Азербайджан из-за рубежа в период карантина осуществлялось всегда, и никогда не останавливалось. Они доставлялись спецрейсами, помещались на карантин, после чего проводились обследования. Пока эти работы будут продолжены. Граждане вправе возвращаться домой. Для этого надо просто зарегистрироваться. Это осуществляется в электронном порядке. После этого при организации посольства они вернутся в Азербайджан. Мы продолжим помещать этих граждан на карантин, во время которого будет продолжено их обследование. Если тест на коронавирус будет положительным, то этот гражданин будет изолирован».

Гараева также проинформировала о новом колл-центре: « В Центре Гейдара Алиева создан новый колл-центре, в котором около 70 медработников отвечают на вопросы, связанные с пандемией. Там также действует и специальная группа психологической поддержки для граждан».

(Автор: Афаг Рза. Текст: Кямаля Сеидова)