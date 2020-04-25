Сотрудники Таможенного комитета оказали помощь еще ряду семей в двух районах Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в рамках мер поддержки малообеспеченных семей в период особого карантинного режима сотрудники Государственного таможенного комитета оказали помощь еще 80 семьям, сообщает в субботу Trend со ссылкой на комитет.

Согласно данным, на этот раз сотрудники Главного таможенного управления Северного региона посетили малообеспеченные семьи, проживающие на территории Хачмазского и Гусарского районов, а также лиц старше 65 лет, раздали им продуктовые пакеты, провели профилактические беседы с семьями и рекомендовали оставаться дома в период особого карантинного режима.

А семьи, в свою очередь, выразили признательность коллективу Государственного таможенного комитета за внимание и заботу о них.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)