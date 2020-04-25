Центры Службы "ASAN" вновь будут оказывать около 320 услуг (версия 2)

Общество 25 апреля 2020 12:14 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:56)

БАКУ /Trend/ - Центры Службы "ASAN" вновь, как и прежде, будут оказывать около 320 услуг.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает в субботу Trend.

Мехтиев отметил, что в течение дня в Центрах будет осуществляться прием порядка 1000 человек: «24 апреля Оперативный штаб при Кабмине принял решение о смягчении мер карантинного режима, одно из которых - обеспечение работы Центров Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal" с 27 апреля».

По словам председателя Агентства, во избежание очередей в Центрах граждане могут воспользоваться услугой, записавшись в очередь в режиме онлайн: "Это можно сделать через мобильное приложение «Службы ASAN", или на сайте Службы, либо через call-center. Лица, не записавшиеся в онлайн-очередь, в Центры впускаться не будут".

«До карантина услуги в Центрах оказывались почти 30 тысячам граждан. Сейчас, в условиях пандемии, в каждом Центре услуги будут оказываться около 1000 граждан. Сначала граждане должны записаться в онлайн-очередь, а затем, взяв разрешение по номеру 8103, прийти в Центры».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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