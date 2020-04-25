Сегодня в Азербайджане температура воздуха была ниже климатической нормы

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего полудня на территории Азербайджана сохранялась нестабильная погода, в большинстве районов шел дождь, на горных территориях – снегопад, местами сильный , сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на 1- 5 градусов была ниже климатической нормы, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 11-14 градусов, в низменных районах 10-15, горных района х 0-3, Нахчыванской АР 8-14 градусов тепла, минимальная температура в горных районах составила 1-3 градуса мороза, на высокогорных территориях - 8 градусов мороза.

Больше всего осадкой выпало в Астаре (15 мм), самый толстый снежный покров в Дашкесане (22 см).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)