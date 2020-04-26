Правила для занятия очереди в «ASAN xidmət» - Видеоинструкция
БАКУ /Trend/ - Прием граждан в центрах «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal» с 27 апреля будет осуществляться путем предварительной онлайн-очереди через мобильное приложение «ASAN xidmət», веб-сайт www.asan.gov.az и колл-центр "108", сообщает в воскресенье Trend.
«ASAN xidmət» подготовил видеоинструкцию по занятию очередей, а также правилам поведения в центрах.
Представляем данное видео:
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 59 человек — Оперативный штаб
Меры предпринятые правительством Азербайджана направлены на поддержание уровня общественного благосостояния - политолог
Экс-агент ФБР арестован по обвинению в получению взятки от адвоката, который имеет связи с армянской организованной преступностью
Исполняется 112 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева
Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос приема на работу учителей и их распределения
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и всех мусульман мира по случаю начала месяца Рамазан (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев с чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине Фейзавер Туран Алпсар
В Азербайджане выявлено 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 67 человек — Оперативный штаб
По инициативе Президента Ильхама Алиева будет проведен саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы
Она внесла вклад в развитие культурных связей между Турцией и Азербайджаном – памяти Фейзавяр Алпсар Туран