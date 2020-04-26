Правила для занятия очереди в «ASAN xidmət» - Видеоинструкция

БАКУ /Trend/ - Прием граждан в центрах «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal» с 27 апреля будет осуществляться путем предварительной онлайн-очереди через мобильное приложение «ASAN xidmət», веб-сайт www.asan.gov.az и колл-центр "108", сообщает в воскресенье Trend.

«ASAN xidmət» подготовил видеоинструкцию по занятию очередей, а также правилам поведения в центрах.

Представляем данное видео: