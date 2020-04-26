В Азербайджане выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 59 человек — Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились и выписаны домой 59 человек.

Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 1645 фактов инфицирования коронавирусом, излечились 1139, скончался 21 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 485 лиц, из них состояние 18 оценивается как тяжелое, 25 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.