В Азербайджане выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 59 человек — Оперативный штаб (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились и выписаны домой 59 человек.
Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в стране выявлено 1645 фактов инфицирования коронавирусом, излечились 1139, скончался 21 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 485 лиц, из них состояние 18 оценивается как тяжелое, 25 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
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