В Азербайджане обнародовано расписание школьных телеуроков на завтра
БАКУ /Trend/ - Обнародовано расписание школьных занятий на 27 апреля в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, передает в воскресенье Trend со ссылкой на ведомство.
Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке министерства образования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы обучения.
Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале министерства образования, официальной странице в Facebook, а также на портале видеоуроков минобразования.
(Автор: Ильхама Исабалаева)
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