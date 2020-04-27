Банк Республика 75% выданных кредитов направил в реальный сектор

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, обнародовал финансовые результаты по итогам первого квартала 2020 года. Согласно отчетности, в первом квартале этого года, банк продолжил динамичное развитие и показал прирост по всем финансовым показателям по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Так, по состоянию на 31 марта 2020 года совокупный капитал банка увеличился на 51%, депозитный портфель - на 27%, а кредитный портфель - на 32%. Отметим, что 75% выданных кредитов было направлено на кредитование реального сектора, который является приоритетным для азербайджанской экономики. По сравнению с первым кварталом 2019 года, также снизилась доля просроченных кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле банка и составила 1,27%.

По сравнению с первым кварталом 2019 года чистая прибыль банка выросла в 4 раза и составила 2,9 млн. манат, а чистая процентная прибыль банка увеличилась на 63% и составила 13,2 млн. манат. Согласно отчету, активы банка составили более 1,3 миллиарда манатов, что на 24% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

«Высокие показатели за первый квартал, как в корпоративном, так и в розничном направлении свидетельствуют о правильности решений, принятых нами за последние годы. Банк смог достичь высоких результатов, благодаря доверию клиентов, высокому профессионализму нашей команды, непрерывному совершенствованию продуктов и услуг, созданию и развитию новых цифровых решений. В этом году перед банковским сектором стоят серьезные вызовы, но я уверен, что своевременные эффективные меры предпринимаемые правительством, позволят банкам укрепить устойчивость и всячески поддержать своих клиентов». прокомментировал Председатель Правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов.

Банк Республика создан 22 мая 1992-го года и является универсальным частным банком Азербайджана, предоставляющий широкий спектр услуг для частных и корпоративных лиц. В числе акционеров Банка представлены 2 финансовых института Германии – Инвестиционная Компания DEG, член банковской группы KfW и Sparkassen International Development Trust, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.