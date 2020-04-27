Аграрные кредиты под 12% от Yelo Bank

Что нужно для развития сельского хозяйства? Плодородная земля, золотые руки тредолюбивого фермера и поддержка надежного партнера... От надежного партнера требуется: низкая процентная ставка, льготный период и возможность получения кредита без залога.

Именно таким партнером является Yelo Bank! В рамках сотрудничества с Агентством по аграрным кредитам и развитию банк предоставляет фермерам кредиты до 15 000 манатов сроком до трех лет под 7% годовых с целью развития сельского хозяйства.

Фермеры также могут воспользоваться льготным периодом сроком в 12 месяцев.

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