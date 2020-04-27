Единовременную выплату получили уже 400 тыс. человек - минтруда Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Процесс обеспечения единовременной выплатой в размере 190 манатов безработных и потерявших в связи с карантином работу малообеспеченных лиц продолжается, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

До сегодняшнего дня единовременные выплаты были перечислены 400 тысячам человек, и по мере рассмотрения обращений будет произведена выплата еще 200 тысячам.

Лицам, которым назначена выплата, приходит SMS на номер телефона, который они указали во время регистрации. Если в сообщении указано «Азерпочт», то для получения этой выплаты можно обратиться с удостоверением личности в любое почтовое отделение, а если указан банк – то в филиал этого банка.

(Текст: Кямаля Сеидова)