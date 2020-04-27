Таможенники Азербайджана продолжают оказание продпомощи малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Госкомтаможни Азербайджана продолжает активное участие в социальных акциях в поддержку мер борьбы с пандемией коронавируса (Covid-19), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на комитет.
Так, сотрудники Центрального аппарата Госкомтаможни оказали продовольственную помощь малообеспеченным семьям и лицам старше 65 лет в Баку: "Таможенники посетили более 120 семей и раздали им продуктовые наборы, а также провели профилактические беседы, порекомендовав оставаться дома в период особого карантинного режима".
Семьи, в свою очередь, выразили признательность коллективу Государственного таможенного комитета за внимание и заботу.
(Автор: Фидан Бабаева)
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