Проходит брифинг с участием министра образования Джейхуна Байрамова в Оперативном штабе при Кабинете министров (Прямая трансляция)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане была проанализирована текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с пандемией коронавируса COVID-19, в частности динамика и география распространения заболевания, численность лиц, находящихся на карантине, а также инфицированных, и принято решение о смягчении части ограничений и восстановлении деятельности в ряде сфер с 27 апреля 2020 года.

В связи с этим проходит брифинг с участием министра образования Джейхуна Байрамова в Оперативном штабе при Кабинете министров, сообщает в понедельник Trend.