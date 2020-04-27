Джейхун Байрамов: Телеуроками в Азербайджане воспользовались 1,6 млн. учеников

БАКУ/Trend/ - Телеуроками в Азербайджане воспользовались 1,6 миллиона учеников.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, режим карантина, объявленный в стране в связи с пандемией коронавируса, оказал воздействие и на сектор образования.

"Однако министерство образования предприняло своевременные шаги. Сначала были начата трансляция видеоуроков на телевидении для азербайджанского, а затем и для русского секторов, и 29 апреля выйдет в эфир 1000-ный выпуск передачи "Время урока"", - сказал Байрамов.

Он отметил, что благодаря таким мерам были пресечены негативные воздействия пандемии на систему образования.

Министр добавил, что за прошедший период телеуроками воспользовались 1,6 миллиона учеников.

"На сегодняшний день 650 тысяч учеников и преподавателей прошли регистрацию в рамках проекта «Виртуальная школа"", - подчеркнул Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)