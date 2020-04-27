Джейхун Байрамов: Государство проводит подготовку к оплате обучения студентов уязвимой группы

БАКУ/Trend/ - В настоящее время проводится подготовительная работа по оплате государством обучения студентов, относящихся к уязвимой группе.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, после информации о пандемии Азербайджанское государство начало проводить специальные превентивные меры: «2 марта было принято решение о приостановлении учебного процесса на всей территории Азербайджана: «Это было одно из первых решений в борьбе с пандемией. Принимая это решение, в 12 странах мира тоже стали осуществляться аналогичные ограничительные меры. Позднее 191 страна мира приняла подобное решение. Это показатель того, насколько внимательно Азербайджанское государство думает о населении. Уже обсуждаются вопросы о смягчении после ограничительных мер, но следует учесть, что каждый гражданин Азербайджана должен проявлять ответственность, чтобы не было повторного решения о введении ограничений, и соблюдать соответствующие правила».

Министр добавил, что 95 тысяч студентов пользуются онлайн-платформой, и для расширения этого проекта проводятся работы.

Байрамов добавил, что сегодня каждый второй в вузах обучается за государственный счет: «Однако пандемия негативно отражается на вопросах занятости. В рамках программы поддержки, подписанной 13 апреля, обучение за весенний семестр 2019-2020 учебного года и осенний семестр 2020-2021 года студентов, относящихся к уязвимой группе, будет оплачена государством, и сейчас идут подготовительные работы».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)