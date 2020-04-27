Джейхун Байрамов: Перед правительством будет поднят вопрос о возможности студентов, не завершивших обучение, окончить его позже

БАКУ/Trend/ - Перед правительством будет поднят вопрос о возможности студентов, не завершивших обучение за предусмотренный период в связи с коронавирусом, окончить его позже.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в понедельник Trend,

По его словам, подавляющее большинство студентов последнего курса с февраля проходило производственную практику.

"Многие не смогли завершить данный процесс, потому что ограничения затронули и эти сферы. В связи с этим вопросом могут быть применены определенные послабления. С учетом международного опыта для решения этого вопроса может быть применен особый подход", - сказал Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)