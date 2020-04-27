В Азербайджане из приемных экзаменов могут исключить некоторые темы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вопросы по темам, которые не были пройдены, за последние месяцы могут быть исключены из приемных экзаменов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, выпускные экзамены для 11-классников в прошлом году были проведены в апреле.

"Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сообщил, что вопросы по темам апреля и мая не включены в экзамены. Вступительные экзамены проводятся в июне, и ГЭЦ заранее объявляют программу. В настоящее время проводятся и онлайн уроки, но вопросы по темам, которые не были пройдены, за последние месяцы могут быть исключены из приемных экзаменов", - сказал Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)