Если в частных школах не проводятся занятия, плату за них требовать нельзя - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Министр образования прокомментировал требование частных школ по оплате обучения, за период когда оно были приостановлено.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров министр образования Джейхун Байрамов отметил, что некоторые частные вузы обеспечили 100-процентный охват онлайн-уроков.

"В частных школах число учеников меньше, и им легче проходить онлайн-уроки. Но если школы не проводят уроки в онлайн-режиме, то родители должны поднять вопрос и решить его со школами. Если услуги не оказываются, то нельзя требовать их оплату", - сказал Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)